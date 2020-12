Lockdown. Niemcy sięgają po ostateczność przed Bożym Narodzeniem [Opinia]

Kanclerz Angela Merkel nie doszacowała niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem. Pod koniec września media donosiły, że ostrzegała podczas wideokonferencji swojej partii o prognozowanych ponad 19 tys. nowych zarażeniach dziennie do czasu Bożego Narodzenia. Wielu uważało to za alarmizm. Dziś i krytycy, i sama Merkel odetchnęliby z ulgą, gdyby te prognozy okazały się przesadzone.

Niestety jest odwrotnie . Instytut Roberta Kocha (RKI) już teraz w niektóre dni rejestruje prawie 30 tys. pozytywnych testów na koronawirusa. A nawet największych koronasceptyków skłaniać do refleksji i napawać obawą powinna liczba zgonów: w połowie listopada wynosiła 12 tys., zaś teraz wynosi prawie 22 tys. osób, które zmarły w Niemczech z powodu koronawirusa. To niemal podwojenie w ciągu miesiąca! Kto nie rozpoznał znaku czasów, temu naprawdę już nie można pomóc.

Koronawirus w Niemczech. Spojrzenie na sytuację w szpitalach powinno wystarczyć

Szczególnie w tych dniach. Jeśli działania osób politycznie odpowiedzialnych przyniosą otuchę i ufność, to tylko dzięki ich daleko posuniętej zgodności. W ostatnich tygodniach i miesiącach zdarzało się to niestety bardzo rzadko.

Koronawirus. Wyciągać naukę z błędów

Teraz jednak nie czas na skrupulatne rozliczenia , kto co i kiedy zrobił źle lub dobrze. Ważne jest, by wyciągnąć niezbędną naukę z oszacowania strat z przeszłości.

Dobra rada dla polityków, by otwartością i uczciwością uhonorować wyrozumiałość większości społeczeństwa. Ponadto, lepiej teraz niż potem poprosić społeczeństwo o wyrozumiałość wobec być może jeszcze dłużej i dłużej obowiązujących ograniczeń oraz obciążeń. To, że do 10. stycznia (a na razie tyle ma potrwać lockdown) sytuacja ulegnie poprawie, już jest tylko bardzo wątpliwą nadzieją. Wiele przemawia za tym, że owa nadzieja przyniesie rozczarowanie. Zima w Niemczech potrwa do marca. A szczepienia się jeszcze nie zaczęły.