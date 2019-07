List gończy za Adamem Zającem. Zawodnik MMA szefem mafii narkotykowej?

Adam Zając jest poszukiwany przez policję listem gończym. Według funkcjonariuszy zawodnik MMA może być poważnie zaangażowany w handel narkotykami i ich przemyt.

Łódzcy policjanci twierdzą, że zawodnik MMA dokonywał m. in. przewozów środków odurzających i substancji psychotropowych. Miał działać zarówno w Polsce, jak i za granicą. Poszukuje się go na podstawie Art. 55 ust. 3 i Art. 258 § 1.

Adam Zając urodził się 2 lipca 1987 r. Według opublikowanych informacji waży od 70 do 89 kg. Ma też szczupłą sylwetkę i ciemne oczy. Charakteryzują go długa szyja i drobne dłonie. Jego wzrost wynosi od 181 do 185 cm.