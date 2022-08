"Lex TVN" podejście pierwsze. "Trzeba rozmasować opinię publiczną"

Morawiecki: trzeba rozmasować opinię publiczną

"To znaczy: trzeb przez szybkich kilka najbliższych tygodni szeroko informować, że takie to a takie regulacje obowiązują we Francji - Niemczech - Austrii itd., że w prawie UE 80 proc. udziału w rynku oznacza monopol, ale już 40 proc. oznacza pozycję dominującą - i w ten sposób rozmasować naszą opinię publiczną i przygotować ją na to że pewne zmiany muszą nastąpić. A wręcz mówiąc językiem merketingowym wykreować taką społeczną potrzebę!" - napisał premier (zachowano oryg. pisownię - przyp. red.).