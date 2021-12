Sejm przyjął "lex TVN". Prezydent Duda zabrał głos

Zaznaczył, że Konstytucja daje głowie państwa "różne możliwości", w tym weto. - Prezydent może każdą ustawę podpisać, to prerogatywa prezydencka. Każdą ustawę może skierować do ponownego rozpatrzenia w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim albo każdą ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z Konstytucją - mówił Andrzej Duda.