Weto ws. "lex TVN"? Nieoficjalne przecieki z Pałacu Prezydenckiego

Przypomnijmy, Senat zajmie się "lex TVN" w drugim tygodniu września. Posiedzenie zostało zaplanowane na 8 i 9 września, choć - jak się dowiadujemy - może zostać wydłużone, by przekazać Sejmowi wniosek wyrzucenia ustawy w ostatnim możliwym terminem. Co ważne, Sejm, by obalić senackie weto, potrzebuje bezwzględnej większości głosów. To oznacza, że liczba głosów oddanych "za" musi być większa niż suma "przeciw" i "wstrzymujących się" i to w obecności co najmniej 230 posłów.