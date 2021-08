Prezydent zawetuje "lex TVN"? Nieoficjalnie: bierze pod uwagę inne rozwiązanie

"Do tej pory prezydent Duda stał na straży politycznych interesów prezesa PiS. Dziś zapewnia, że będzie 'cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad - wolności słowa'. Niestety do tej pory nie stał. Czy stać go na weto? Nie wierzę" - napisał w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.