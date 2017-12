Leszek Miller żartuje na Twitterze. Internauci podzieleni

Były premier Leszek Miller w swoim najnowszym twitterowym wpisie nawiązał do decyzji Berlina, który na sylwestra chce stworzyć specjalną strefę bezpieczeństwa dla kobiet. Jedni odebrali jego komentarz jako żart, inni nie docenili jego humoru. "Niziutko, panie premierze, niziutko" - napisali.

"Podczas Sylwestra przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie będzie specjalna strefa bezpieczeństwa dla napastowanych kobiet. Ofiary będą mogły skorzystać m.in. z pomocy psychologa. A co z psychologiem dla biednego napastnika, któremu taka Niemka ucieknie do strefy?" - napisał na Twitterze Miller. Internauci obok posta nie przeszli obojętnie.

"Postradał Pan zmysły odkąd pani Magdalena Ogórek złamała Panu serce. Niech Pan już idzie świętować. To nie jest śmieszne" - to jeden z negatywnych komentarzy. Kolejny to: "Przecież to wasza myśl polityczna do tego doprowadziła, nie rozumiem tej ironii? Chyba, że o zgrozo, to nie jest ironia...".