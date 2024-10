Leśnicy "podglądają" grzybiarzy. Posypały się mandaty

Sposób na złodziei drewna i leniwych grzybiarzy

W lasach pojawia się coraz więcej złodziei drzewa i to głównie na nich polują teraz strażnicy. Łamiący prawo myślą, że są sprytni, ale z technologią nie wygrają. - Raz miałem przypadek, że taka osoba, chcąc zatrzeć po sobie ślady, przecięła metalową linkę mocującą kamerę do drzewa i ją ukradła. To jednak nic nie dało, ponieważ wcześniej to urządzenie wysłało do nas zdjęcia - mówi Hubert Kornacki.