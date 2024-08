Sezon na grzyby nadchodzi. Kary idą w tysiące złotych

Za co mandat w lesie podczas grzybobrania?

To nie koniec zasad, których muszą przestrzegać grzybiarze. Zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł jest także m.in. zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakazu wstępu. Takie miejsca to: uprawy leśne do wysokości czterech metrów, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków czy obszary zagrożone erozją - przypomina TVN24.