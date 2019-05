Lech Wałęsa zaapelował do Niemców: Weźcie odpowiedzialność za Europę

W piątek Lech Wałęsa wziął udział w wiecu Europejskiej Partii Ludowej w Monachium. Wystąpił w marynarce, pod którą miał koszulkę z napisem "konstytucja". Prezydent poparł kandydaturę Manfreda Webera na szefa Komisji Europejskiej. Wezwał też Niemcy do przewodzenia Europie w nowych czasach.

- Największe szanse doprowadzenia w Europie do porozumienia, do jedności, do rozwoju mają Niemcy. Wolałbym, żeby to była Polska, ale los dał to Niemcom - stwierdził Wałęsa. - Proszę was, weźcie odpowiedzialność za Europę. Zacznijcie proponować rozwiązania. Los nam nie wybaczy, jeśli pozwolimy demagogom przekonywać narody do złych rozwiązań - przestrzegł. Jak dodał, przyjechał do Niemiec jako "zaniepokojony rewolucjonista".