Minister Anna Zalewska zbanowała na Facebooku zasłużonych nauczycieli

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, poinformował na Facebooku, że został zablokowany na oficjalnym profilu Anny Zalewskiej, minister edukacji. Kandydatka do parlamentu Europejskiego z listy PiS miała też zablokować innych nauczycieli, którzy otrzymali wyróżnienia za swoją pracę.

Przemysław Staroń to nauczyciel etyki, filozofii oraz wiedzy o kulturze i historii sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. "Przemek Staroń to postać prawdziwie renesansowa o niepoliczalnej liczbie talentów i aktywności" - w taki sposób opisali go uczniowie, którzy zgłosili Staronia do konkursu organizowanego od 17 lat przez "Głos Nauczycielski". Tytuł Nauczyciela Roku dostał pod koniec 2018 r.