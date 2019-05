Wybory do PE. Nauczyciele mobilizują się. Część pojedzie głosować w okręgu Zalewskiej

26 maja, kierunek - Dolny Śląsk i Opolskie. Część nauczycieli zmieni okręg wyborczy tak, by w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosować na kontrkandydata minister Anny Zalewskiej. - Powinna zostać w Polsce i odpowiedzieć za swoją deformę - mówią nam nauczyciele.

"Pani Zalewska, zmieniam okręg!"

- Uważam, że pani Zalewska powinna zostać w Polsce i odpowiedzieć za swoją deformę i zrównanie nauczycieli do poziomu zera. Wyjazd do Brukseli byłby ucieczką przed odpowiedzialnością - dodaje.

"Nie" dla Zalewskiej i "nie" dla Kempy

Anna Zalewska jest jedynką PiS w okręgu nr 12. Z tej samej listy, z drugiego miejsca, startuje też Beata Kempa . Nauczyciele zapowiadają, że będą głosować tak, by ani Zalewska, ani Kempa nie otrzymały mandatu do PE.

Nauczyciele, rodziny, znajomi

Jak głosować poza miejscem zameldowania

Osoby, które chcą głosować poza swoim miejscem zamieszkania, mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia umożliwiającego głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do swojego urzędu gminy do 24 maja.

Druga możliwość to dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej, konkretnej gminie. Aby to robić, należy zgłosić się do urzędu gminy, gdzie chcemy głosować, do 21 maja. Odpowiedni wniosek można złożyć osobiście lub przez internet za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl.