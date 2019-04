Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Lech Wałęsa odradza synowi politykę

Zaskakujące słowa Lecha Wałęsy. - Gdybym miał radzić synowi, to powiedziałbym, żeby trzymał się jak najdalej od polityki – wyznaje w rozmowie z "Super Expressem” Lech Wałęsa. Były prezydent obawia się, że jego syn przegra w wyborach z Magdaleną Adamowicz w Gdańsku.

Tego najwidoczniej obawia się Lech Wałęsa. W rozmowie z "Super Expressem" powiedział: "Ustawiam go na to, że może tym razem przegrać". Deklaruje oczywiście, że zagłosuje na syna. Chwali go, mówi, że jest zdolny i wykształcony, ale ma dla niego jednak zaskakującą radę.

Były prezydent ocenił także KE. Przyznał, że wybiera mniejsze zło, ale "to nie jest to, do czego by dążył".