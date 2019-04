Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kiedy i jak głosować w wyborach do Europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź, kiedy w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i w jaki jest przebieg głosowania.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kiedy i jak głosować w wyborach do Europarlamentu? (iStock.com)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – jak głosować?

26 maja w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W 13 wielomandatowych okręgach wyborczych wybierzemy 52 europosłów, którzy na następne 5 lat zasiądą w ławach w Strasburgu i Brukseli. Swój głos można oddać osobiście, poprzez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Dodatkowo, jeśli przebywamy poza miejscem stałego zamieszkania lub poza granicami Polski, również możemy wziąć udział w wyborach.

Najpóźniej na 30 dni przed datą wyborów, do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia podane zostaną informacje o tym, gdzie znajdują się siedziby poszczególnych lokali komisji wyborczych oraz dla jakich obszarów są one adekwatne. Jeśli głosujemy w miejscu zameldowania, w dniu wyborów należy po prostu udać się do właściwego lokalu, gdzie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, otrzymamy kartę wyborczą. Głosujemy stawiając znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata. Następnie kartę wyborczą należy wrzucić do znajdującej się w lokalu urny.

Jeśli w dniu wyborów 26 maja będziemy znajdować się poza miejscem zameldowania lub adres zamieszkania różni się od zameldowania, nadal możemy zagłosować.

Wybory do Europarlamentu – głosowanie poza miejscem zamieszkania

Istnieje możliwość wpisania się do rejestru wyborców, dopisania się do spisu wyborców lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy. Pierwsza opcja będzie właściwa dla osób, które na stałe chcą zmienić lokal komisji wyborczej, do którego są przypisane. Dopisać do rejestru wyborców mogą się osoby, które chcą głosować w miejscu swojego czasowego pobytu. Jeśli adres pobytu różni się od adresu zameldowania i jednocześnie wiemy, że będziemy tam przebywać w dniu wyborów, to rozwiązanie jest dla nas. Wniosek o wpisanie lub dopisanie się do rejestru wyborców można złożyć w urzędzie lub przez Internet.

Uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w którym byliśmy zameldowani lub dopisani do rejestru wyborców, to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą móc zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym. Posiadanie takiego zaświadczenia umożliwia oddanie głosu zarówno w kraju, za granicą jak i na polskich statku morskim.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na dopisanie się do spisu wyborców upływa 21 maja w lokalach wyborczych utworzonych w Polsce oraz 23 maja w lokalach wyborczych za granicą i na polskich statkach morskich.