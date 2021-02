Matura 2021 łatwiejsza? Zgłaszają się nawet 50-latkowie

O sprawie informuje "Dziennik Gazeta Prawna", która cytuje m.in. kierowniczkę wydziału matur w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie . Kobieta informuje, że jest "wysyp zgłoszeń do zdania matury, nawet od osób urodzonych w latach 70".

Szacuje się, że liczba zainteresowanych powtórnym podejściem do matury wzrosła tu dwukrotnie. Powodem są tegoroczne ułatwienia, które obejmą m.in. egzamin z matematyki. Podjęto decyzję, by na poziomie podstawowym ograniczyć wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano temat brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Co więcej, tegoroczna matura będzie pozbawiona części ustnej.