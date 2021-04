Kwota wolna od podatku. Propozycja 30 tysięcy zł. jest na biurku premiera

Kwota wolna od podatku jest kwestią, co do której ostateczną decyzję podejmie Mateusz Morawiecki. Jak przekazał na antenie Polsat News minister finansów Tadeusz Kościański, na biurku premiera przedłożone zostały różne propozycje co do jej wysokości. Jedna z nich to m.in. 30 tysięcy złotych, ale są też niższe.