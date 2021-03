Polski Nowy Ład ogłoszony. Poznaliśmy dokładny termin

Z tej okazji uruchomiono też specjalną stronę internetową "Polskiego Nowego Ładu", na której widnieje jedynie zegar, który odlicza czas do 20 marca.

"Polski Nowy Ład to nasz plan na czas po pandemii, w którym przedstawione zostaną przede wszystkim zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. To nasza odpowiedź na rzeczywistość postcovidową" - czytamy na stronie.

Jeszcze w lutym ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego podkreślali zgodnie, że Nowy Ład to atrakcyjna oferta dla inwestorów, po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej.