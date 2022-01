Ksiądz trafi do więzienia? Usłyszał zarzuty

Na początku listopada ubiegłego roku w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do groźnego wypadku. Kierowca ze złamanym kręgosłupem trafił do szpitala. Był kompletnie pijany. Okazało się, że jest to ksiądz. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Duchowny usłyszał zarzuty. Grozi mu więzienie.