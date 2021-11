Pijany ksiądz spowodował wypadek. Pracuje jako terapeuta uzależnień

W gminie Brześć Kujawski niedaleko Włocławka doszło do wypadku. Ksiądz, u którego w organizmie potwierdzono 2,6 promila alkoholu, doprowadził do dachowania. - Jestem alkoholikiem i terapeutą. Złamałem wszystkie zasady wymagane, by zachować trzeźwość - powiedział duchowny.