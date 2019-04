Ksiądz skazany za pedofilię prowadził rekolekcje dla dzieci. Spowiadał i odprawiał msze już od kilku miesięcy

Ksiądz skazany za pedofilię poprowadził rekolekcje dla dzieci, w Sobotce, na Dolnym Śląsku. Odparwiał też mszę, spowiadał i zastępował samego proboszcza.

Jak podaje OKO.press, ksiądz, który w 2002 roku został skazany za molestowanie chłopców, prowadził rekolekcje w jednej z dolnośląskich parafii, w Sobótce. Wiadomo, że ksiądz Edward P. z 2003 roku został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Wówczas kapłan został odwołany z parafii, jednak po trzech latach wrócił do pełnienia posługi. Według obecnego rzecznika archidiecezji, księdza Rafała Kowalskiego, Edward P. w 2013 roku miał zaświadczenie o niekaralności, co czyniło go niewinnym w świetle prawa cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, że mimo to arcybiskup Józef Kupny wszczął postępowanie kanoniczne, w celu zbadania sprawy. Efektem jego działań było odwołanie księdza z parafii w 2013 roku. Ks. Kowalski zapewnił, że od tego momentu arcybiskup nie powierzył mu już żadnego urzędu.