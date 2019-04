Krzysztof Szczerski: Nie chcemy, żeby Bruksela była supercentrum decyzyjnym

- Polska nie chce, aby Bruksela była supercentrum decyzyjnym. To nie jest wizja integracji, jakiej sobie życzymy. Chcemy demokratycznej integracji, gdzie narody europejskie decydują o przyszłości europejskiego domu - powiedział Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP.



- Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to radosne święto,15 lat temu podjęliśmy słuszną decyzję i utrzymaliśmy co do tego zgodę narodową. Większość Polaków się cieszy z UE, nadal jesteśmy euroentuzjastami - powiedział w radiowej Trójce Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.