Kryzys rządowy. Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy podają się do dymisji

- Wobec wczorajszej decyzji premiera i odwołania wicepremiera Gowina ja również podaję się do dymisji. Uważam, że projekt w ramach Zjednoczonej Prawicy był dobry, ale wczoraj niestety został przerwany. Nie widzę dalszej pracy w resorcie i rządzie bez Jarosława Gowina - mówiła w Sejmie Michałek. - Nie zgadzam się z tym, co opinii publicznej jest w tej chwili przez posłów i działaczy PiS przekazywane. My jako resort pracowaliśmy bardzo mocno i tylko pracowaliśmy dla dobra Polski - dodała.