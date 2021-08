Dymisja w rządzie. Marcin Ociepa podjął decyzję

- W związku z dymisją Jarosława Gowina postanowiłem się podać do dymisji z funkcji wiceszefa MON. Moja nominacja była wynikiem realizacji umowy koalicyjnej. Dziękuję ministrowi Błaszczakowi oraz premierowi Morawieckiemu za możliwość służby dla RP. To był wielki zaszczyt - mówił w Sejmie Marcin Ociepa we wtorek o godz. 9 rano, rozwiewając wątpliwości.