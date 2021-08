PiS idzie po bandzie. Dymisja Gowina i głosowanie ws. "lex TVN" może przesądzić o wcześniejszych wyborach

Nikt w obozie władzy nie ma jednak stuprocentowej pewności, w jakim ostatecznie kształcie "lex TVN" wyjdzie z Sejmu. Jak wynika z naszych informacji, szef KRRiT Witold Kołodziejski jeszcze we wtorek wieczorem zabiegał, by posłowie PiS zgłosili poprawkę w sprawie zmiany koncesji na zezwolenie. Wówczas to on mógłby jednoosobowo zdecydować o wydaniu zgody na nadawanie TVN24, bo KRRiT w obecnym składzie nie chce się na to zgodzić.