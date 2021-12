Krystyna Pawłowicz zaatakowała życzenia świąteczne Donalda Tuska. "Psie głosy nie idą po niebiosy"

Donald Tusk jest obecnie dopiero na piątym miejscu w rankingu zaufania Polaków do polityków. Liderem rankingu pozostaje w grudniu prezydent, którego zaufaniem obdarza 47 proc. respondentów (bez zmian w stosunku do rankingu z listopada). 41 proc. respondentów wyraża w stosunku do głowy państwa nieufność (więcej o 3 punkty proc.).