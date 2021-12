Andżelika Borys i Andrzej Poczobut spędzą Boże Narodzenie w białoruskim areszcie w Żodzinie

Borys i Poczobut przebywają w areszcie od marca br. Władze zarzuciły im "podżeganie do nienawiści". Grozi im kara od 5 do 12 lat więzienia. Białoruskie środowiska obrońców praw człowieka, władze Polski i społeczność międzynarodowa kategorycznie uznały sprawę za "motywowaną politycznie" i pokazową represję. Jak dotąd, wezwania do uwolnienia przedstawicieli polskiej mniejszości nie spotkały się z reakcją władz w Mińsku.