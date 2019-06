Kryniczno: 10-latkowie znęcali się nad kolegą z klasy? Dramatyczny list do kuratorium

Podczas szkolnej wycieczki do Krakowa grupa 10-latków miała w nocy znęcać się nad swoim kolegą. Chłopiec uciekł im i całą noc spędził na korytarzu. Nikt z dorosłych opiekunów nie zareagował.

Grupa uczniów klas IV szkoły podstawowej w Krynicznie na Dolnym Śląsku wyjechała pod koniec maja na szkolną wycieczkę do Krakowa. W dzień zwiedzali zabytki, w nocy - jak wynika z anonimowego listu, który został wysłany przez rodziców do kuratorium oświaty we Wrocławiu - byli pozostawieni sami sobie.