Kryminolodzy o rosyjskich wpływach. "Szalenie niebezpieczny precedens"

Pseudokibice bardziej niebezpieczni niż mafia

Safjański dodał, że pseudokibice działają w ramach pewnej sieci. Ultrasi nawet nienawidzących się klubów potrafią działać razem, jeżeli jest to opłacalny interes. - Poza tym są osadzone w szerszej stadionowej grupie społecznej, do której należą też policjanci, żołnierze czy prawnicy. To wszystko sprawia, że pseudokibice są groźniejsi niż "Pruszków" czy "Wołomin" - zauważa ekspert.