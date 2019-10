Kraków. Fałszerz z Australii zatrzymany

Policjanci z Małopolski otrzymali zgłoszenie o próbie wprowadzenia w obieg fałszywego banknotu. W kantorze na balickim lotnisku ktoś próbował wymienić fałszywy banknot o nominale 200 hrywien. Policja zatrzymała 41-latka z australijskim paszportem.

Fałszerz został namierzony w Krakowie i zabrany na przesłuchanie. Wskazała go pracownica kantoru, którą próbował oszukać.

Jak się okazało, obcokrajowiec dwa dni wcześniej wymienił fałszywy dwustuhrywnowy banknot w innym kantorze na terenie lotniska Balice. Mężczyzna przekazał go kasjerce wśród innych autentycznych o różnych nominałach i otrzymał za nie złotówki. Na oszustwie zarobił ok. 30 zł (średni kurs hrywny to nieco ponad 15 groszy).