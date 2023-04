"Kpina z sądu i wyroku". Nitras o przeprosinach Radia Szczecin

"Polskie Radio Szczecin przeprasza Sławomira Nitrasa za publikowanie nieprawdziwego określenia, iż należy on do gangu morderców stoczni" - tak brzmiało oświadczenie podpisane przez redakcję Polskiego Radia Szczecin. Przeprosiny opublikowane w niedzielę rano, szybko jednak zniknęły ze strony radia. To nie są przeprosiny. To kpina z sądu i z wyroku - skomentował Sławomir Nitras.