Rada Programowa Radia Szczecin ostro krytykuje materiał Tomasza Duklanowskiego

Kolejna część uchwały odnosi się już bezpośrednio do materiału redaktora naczelnego stacji Tomasza Duklanowskiego. To w jego publikacji z 29 grudnia ub. roku ujawniono dane, które pozwoliły zidentyfikować małoletnie ofiary pedofila. Krytycznie oceniła to m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Etyki Mediów.