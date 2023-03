Burza po publikacjach w Radiu Szczecin i TVP. Sąd w Szczecinie zabrał głos

- 28 grudnia 2022 roku do rzecznika prasowego sądu zgłosił się dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski i poprosił o informacje o tej sprawie - relacjonował bieg wydarzeń sędzia Strączyński. - Informacje, które wtedy uzyskał, to było: podanie danych o tym, jaki wyrok zapadł, jakiego rodzaju to był czyn oraz jaka kara została orzeczona wobec sprawcy i jedyną informacją o pokrzywdzonych, jaka została podana to "chłopiec w wieku lat 13". Nie padły żadne inne dane o pokrzywdzonych - zapewnił prezes sądu.