Nagrodził go prezydent Andrzej Duda. Kim jest Tomasz Duklanowski?

Osoba, która zna go od czasów młodości, tak opisuje jego powrót do Radia Szczecin: "Do radia wrócił już jako "komisarz polityczny", zaczął od łamania kręgosłupów, przez niego ludzie odchodzili z pracy. Przestał być dziennikarzem, stał się przedstawicielem aparatu władzy" - czytamy w "Wyborczej".