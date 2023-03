Marszałek Geblewicz reaguje po śmierci syna posłanki. "Winni poniosą konsekwencje"

To jest kłamliwy zarzut, naruszający moje dobra osobiste. "Tuszowanie" oznacza, że ktoś świadomie utrudnia śledztwo, zaciera ślady, ukrywa dowody, nie reaguje. To po prostu przestępstwo, o którym w moim przypadku nie mogło być mowy. Jedyne, o czym zostałem poinformowany w tej sprawie, jak wspominałem, to decyzja o zatrzymaniu i wszczęciu postępowania, a potem - o wyroku. Było to podstawą rozwiązania stosunku pracy z zatrzymanym. Nigdy wcześniej nie mieliśmy w urzędzie informacji o nielegalnym zachowaniu naszego ówczesnego pracownika. Żadne służby nie przekazywały nam też takich informacji. Nie było zatem czego "tuszować". Podkreślam: dysponentem postępowania była prokuratura oraz sąd. To one zdecydowały o utajnieniu sprawy ze względu na dobro ofiary. Jeśli ktoś zatem twierdzi, że ja coś ukrywałem, to po prostu kłamie i jest to pomówienie w celu oczernienia mnie. Naruszono moje dobra, które w przypadku funkcjonariusza publicznego nie podlegają jedynie ochronie cywilnej, ale również karnej. Zamierzam w związku z tym złożyć również zawiadomienie do prokuratury. Choć moja sytuacja jest w obliczu tej tragedii oczywiście najmniej istotna, to warto, by za to również odpowiedzieli uczestnicy tej nagonki.