Nie żyje syn posłanki Filiks. Przejmujące reakcje na tragedię

Wyraźnie poruszony był także Krzysztof Gawkowski (Lewica). - To tragedia nie do odrobienia. Nie jestem pobłażliwy, mam przekonanie, że partia rządząca upolityczniła media publiczne i to te media upodliły posłankę i doprowadziły do śmierci w jej rodzinie. Trzeba wygłosić akt oskarżenia: w telewizji publicznej cały czas jest hejt, a mowa nienawiści zabija. Chce mi się płakać, po prostu... chce mi się płakać - mówił poseł.