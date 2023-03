Nie żyje syn posłanki Filiks. Kamila Gasiuk-Pihowicz: to jest horror, rozliczymy winnych

Dopytywana przez prowadzącego rozmowę dziennikarza Andrzeja Stankiewicza, co na myśli, mówiąc o telewizji publicznej i politykach PiS, Gasiuk-Pihowicz odpowiedziała: - One ujawniły dane osobowe skrzywdzonego dziecka. Podbijały temat dla celów politycznych, to niegodne i niemoralne. To skończyło się wielką tragedią, którą jesteśmy wstrząśnięci. (...) Podanie tych danych pozwoliło na zidentyfikowane ofiary i rozpoczęła się nagonka. Doprowadziło to do tragedii, z którą mamy do czynienia. Winni muszą być rozliczeni. Absolutnie to jest horror.