Patryk Słowik: Zwyrodnialcy na grobie [OPINIA]

Granica nieświadomości

Coraz więcej osób mówi o bojkotowaniu TVP. Mam z tym kłopot, bo dochodzi do tego, że obywatele postanawiają bojkotować to, co do nich należy - media teoretycznie publiczne; po prostu zawłaszczone przez jedną opcję polityczną. Potem zaś jakiś suto opłacany dyrektorek wyjdzie i powie: "pokazywaliśmy tylko PiS, bo tylko PiS chciał do nas przychodzić".