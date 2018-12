Koszmar na drogach, Pogoda da nam dzisiaj w kość

Fatalne warunki na drogach. W wielu miejscach w kraju pada marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla pięciu województw.

Padający w nocy i nad ranem deszcz i mżawka, które spadną głównie we wschodniej części Polski, będą marznąć i spowodują gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z tego powodu ostrzeżenia dla województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Dzisiaj pogodę w Polsce kształtować będzie głęboki układ niżowy znad Skandynawii. Powyższemu niżowi towarzyszyć będą kolejno przemieszczające się strefy frontów atmosferycznych (do południa na wschodzie, a po południu na zachodzie). Z zachodu napływać będzie kolejna fala ciepłego, atlantyckiego powietrza.

I tak, do południa w pasie wschodnim (od Warmii, Mazur i Podlasia przez wschodnie Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie) będzie się chmurzyć i tutaj popada deszcz. Natomiast pogodnie, z lokalnymi przejaśnieniami i słonecznymi chwilami będzie w pasie zachodnim i środkowym kraju.

W ciągu dnia w całym kraju powieje porywisty wiatr, w porywach do 40 - 60 km/h, a w wyższych partiach Sudetów nawet do 80 km/h.

Będzie dosyć ciepło. W ciągu dnia termometry wskażą od 3-5 st. C na wschodzie do 10-12 st. C na zachodzie Polski.