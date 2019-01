Kosiniak-Kamysz komentuje wyniki sondażu i mówi o Kaczyńskim

- Chciałbym, by po wyborach liderem opozycji był Jarosław Kaczyński - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie stwierdził, że jego wyścig na to stanowisko nie interesuje. - Każda partia ma ambicje, żeby rządzić - stwierdził.

- Rzeczą najważniejszą nie jest to, kto będzie liderem opozycji teraz - bo ja nie chce brać udziału w tym wyścigu, on mnie nie interesuje - ja, chciałbym żeby po wyborach liderem opozycji był Jarosław Kaczyński - powiedział lider PSL w Porannej rozmowie w RMF FM.

- Dziękuję za każde zaufanie, ale to nie sondaże wygrywają wybory (…). Każda partia ma ambicje żeby rządzić, to jest naturalne, że każdy chce sprawować władze, a nie być w opozycji, tylko do tego trzeba wygrać wybory i to jest dużo ważniejsze” - powiedział.