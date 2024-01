Kosiniak-Kamysz: Będziemy rozliczać rządzących, a nie wyborców

Podczas spotkania z sympatykami PSL w Tarnowie Kosiniak-Kamysz przypomniał o tym, jak ważne są wartości, o których PSL "bardzo często mówił, gdy szedł do wyborów", chodzi o "współpracę, pojednanie, normalność i szacunek dla każdego wyborcy". - To jest dla nas zadanie. To jest zobowiązanie - powiedział wicepremier w Tarnowie.