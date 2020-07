Koronawirus. Wielka Brytania zapewniła dostęp do 90 milionów dawek szczepionki na COVID-19

Koronawirus. Wielka Brytania zawarła umowy na szczepionki

Jak informuje "Sky", Wielka Brytania zapewniła wczesny dostęp do 90 milionów dawek szczepionki na COVID-19. To efekt partnerstwa z firmami farmaceutycznymi. Umowę z brytyjskim rządem zawarły firmy BioNTech i Pfizer. To pierwsze kontrakty, jakie obie firmy podpisały z jakimkolwiek rządem. Ta szczepiona przeszła badania fazy drugiej, ale jeszcze nie może ostać wprowadzona na rynek. Ta umowa opiewa na 30 milionów dawek.