Koronawirus w Warszawie. Dramatyczna sytuacja w DPS przy Bobrowieckiej

Przy ul. Bobrowieckiej mieści się niepubliczny dom opieki społecznej. W piątek RMF FM podało informację, że personel medyczny opuścił placówkę. Wśród pacjentów są osoby zakażone koronawirusem. Zainterweniował wojewoda Konstanty Radziwiłł, który "oddelegował do placówki dwie pielęgniarki i lekarza". Służby Wojewody przekazały też placówce środki ochrony osobistej.

- Opiekuje się nimi jeden lekarz, jedna pielęgniarka i siedmiu opiekunów medycznych - powiedziała w rozmowie z PAP, wskazując na to braki w obsadzie personalnej, które pogłębiały się od dłuższego czasu - Nie jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowej opieki, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwa pacjentom - dodała.

W piątek do zakładu zgłosiła się jedna pielęgniarka i lekarz. Druga pielęgniarka odmówiła współpracy, tłumacząc to zwolnieniem lekarskim.

Koronawirus na Mokotowie. Dyrektor ośrodka przy Bobrowieckiej: ja jestem u kresu sił

- Ja po prostu już jestem u kresu sił. Ja nie mam aresztu, a siedzę tu jak więzień, bo nikt nie jest w stanie mnie zastąpić na ten moment. Owszem, dostałam pomoc w postaci opiekunek, bo takie osoby zawsze można bez przygotowania merytorycznego i zawodowego przyjąć do pracy i te najpotrzebniejsze rzeczy one zrobią dla chorych. Jednak nie zrobią wszystkiego - mówiła w rozmowie z TVN24. Precyzowała, że najbardziej jest wymagana specjalistyczna pomoc do walki z koronawirusem.