Koronawirus w Polsce. Zmarł Jacek Korniak, wykładowca Politechniki Opolskiej

Koronawirus. Polska. Nie żyje Jacek Korniak z Politechniki w Opolu

Korniak w pierwszych dniach listopada trafił do szpitala, gdzie został podłączony do respiratora. Potem trafił pod ECMO - zaawansowane urządzenie do ratowania życia osobom ze skrajnie ciężkimi chorobami płuc. Opolanie zebrali dla mężczyzny osocze, jednak lekarze nie zdecydowali się go podać, ze względu na stan zdrowia 48-latka. Nie miał żadnych chorób współistniejących.