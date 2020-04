Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa 3.0 ma wejść w życie jeszcze w maju

Tarcza antykryzysowa 3.0. Dopłaty do czynszów mieszkań

Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest kwestia dopłat do czynszów wyjmowanych mieszkań. Mają być one przeznaczone dla osób, które straciły pracę i wynajmują lokale na wolnym rynku lub w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS-ów). Niestety, wykluczeni z pomocy w ramach tej propozycji tarczy antykryzysowej 3.0 będą najemcy mieszkań komunalnych. Przewiduje się, że pomoc ta ma polegać na dopłatach do czynów w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie maksymalnie przez pół roku. Może to być jednak nie więcej niż 75 proc. sumy płaconego czynszu.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Bon dla turystyki

Jedną z branż, którą najbardziej dotknął kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa w Polsce jest turystyka. Umożliwienie wyjazdów turystycznych i swobodnego podróżowania to kolejne etapy odmrażania gospodarki. Stąd od dawna rząd zapowiada program pod roboczą nazwą "Tysiąc plus dla turystyki". Nad szczegółami tego rozwiązania pracuje obecnie rząd w wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Prawdopodobnie będzie to jakaś forma dopłaty do wypoczynku, którą będzie można wykorzystać w drugiej połowie br. Nie wiadomo jeszcze, do kogo taka pomoc w formie bonu turystycznego miałaby trafić. Przewiduje się, że w ramach tarczy 3.0 w pierwsze kolejności mieliby je dostać pracownicy służby zdrowia: lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. To ta grupa zawodowa jest obecnie najbardziej obciążona walką z epidemia koronawirusa w Polsce.