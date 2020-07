Koronawirus w Polsce. Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia

Na godzinę 15 zaplanowano sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia. Resort ogłosił, że w ciągu ostatniej doby odnotowano aż 615 nowych przypadków koronawirusa. To rekord od początku pandemii w Polsce.

- Dzisiaj po 15 mamy sztab i wtedy mogą zapaść jakieś decyzje - powiedział z kolei Onetowi wiceminister Waldemar Kraska, pytany o to, jakie ruchy planuje podjąć ministerstwo w związku ze wzrostem zakażeń. - Być może wydamy jakiś komunikat - dodaje.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki o restrykcjach

Wcześniej rzecznik Rady Ministrów Piotr Mueller powiedział w Polsat News, że rozważane jest m. in. wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających do kraju z wybranych państw Unii Europejskiej i spoza niej.

W podobnym tonie wypowiedział się w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dopytywany o to, czy jest możliwy powrót do surowszych restrykcji, odparł, że nie jest to wykluczone. - Szykujemy różne scenariusze i w zależności od tego, który scenariusz będzie się rozwijał, w drugiej połowie sierpnia będziemy podejmowali odpowiednie działania - oświadczył premier.