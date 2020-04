Koronawirus w Polsce. Rząd może poluzować restrykcje. Powodem Wielkanoc

Koronawirus w Polsce. Rząd luzuje obostrzenia. Wielkanoc w większym gronie

"Ograniczenia (...) polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu - w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania" - stanowi zapis rozporządzenia.

Koronawirus w Polsce. Nie tylko Wielkanoc

Przypomnijmy jednak, że rząd może jeszcze wspomniane rozporządzenie zmienić. Jak na konferencji prasowej mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, decyzje co do Wielkanocy jeszcze zapadną.

To nie jedyny zapis, który może stać się małym ustępstwem wobec obecnie obowiązujących restrykcji. Obecne rozporządzenie pozwala, by od 1 do 11 kwietnia we mszach świętych oraz pochówku uczestniczyło do 5 osób. Nie wliczają się w to osoby sprawujące liturgię oraz pracownicy zakładów pogrzebowych i grabarze.