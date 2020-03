Koronawirus w Polsce. Prezydent Andrzej Duda na łączach ze światowymi przywódcami

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych przypadkach zakażenia

100 tys. osób będzie poddanych kwarantannie

- Na kilku przejściach, na granicy z Niemcami, utworzyły się kolejki. One, jesteśmy przekonani, stopniowo będą rozładowywane, będą się zmniejszały. Namawiamy też do zapoznania się z informacją na stronach Straży Granicznej, na której właśnie jest informacja i będzie podawana informacja, na których przejściach ten ruch jest mniejszy, a na których większy - powiedział szef KPRM.

Szef KPRM poinformował, że nawet 100 tys. osób może być objętych kwarantanną w najbliższych godzinach. - Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób, które są poddane kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad dwa tysiące, w tej chwili ta liczba szacujemy że dojdzie od kilkudziesięciu, a może nawet stu tysięcy. W związku z tym patrole policji będą też wzmocnione przez wojsko. Mówię zarówno o WOT, jak i wojskach operacyjnych. Przyjęte niedawno przepisy umożliwiają wykorzystanie wojska w tym celu. Wojsko też będzie do dyspozycji tych samorządów, które będą potrzebowały pomocy w opiece nad osobami objętymi kwarantanną, bo kontrola nad tymi osobami to jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest kwestia pomocy tym osobom - zapewnił minister Dworczyk.