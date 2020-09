Koronawirus w Polsce. Nowy raport MZ. Ekspert: "Nie ma powodów do radości"

Prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z WP odniósł się do najnowszego raportu opublikowanego przez resort zdrowia. - Powodów do radości nie ma. W zasadzie z pewnych względów można się było spodziewać, że zachorowań będzie jeszcze znacznie więcej. Jest to czas powrotów i spotkań towarzyskich, aby podsumować chwile kiedy się nie widzieliśmy. Stąd ten punktowy i rozproszony charakter - powiedział.