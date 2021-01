Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. Już ponad 33 tys. ofiar [16 stycznia 2021]

"129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - dodał resort.

Do dyspozycji najciężej chorych jest 2 925 respiratorów. Korzysta z nich obecnie 1 608 pacjentów.

Koronawirus w Polsce. Rząd utrzymuje "narodową kwarantannę"

Liczba zakażeń koronawirusem maleje, jednak rząd zdecydował się na utrzymanie po 18 stycznia wszystkich dotychczasowych obostrze ń . Wyjątkiem ma być powrót do szkoły i nauczania stacjonarnego dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Koronawirus w Polsce. Wkrótce ruszy szczepienie grupy pierwszej

Pod koniec grudnia ubiegłego roku rozpoczęło się szczepienie przeciw COVID-19 grupy zero, czyli pracowników służb medycznych. Do tej pory udało się podać pierwszą dawkę szczepionki ponad 400 tys. osób. W niedzielę pierwsze osoby otrzymają drugą dawkę preparatu.

Tymczasem w piątek koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane.