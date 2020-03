Koronawirus w Polsce. MZ: mamy nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2

- W ciągu kilkunastu dni może być 10 tysięcy chorych. Przygotowujemy się na to, co nas czeka w najbliższym tygodniu, dwóch. Mówienie o tym, kiedy to się skończy to gdybanie - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia. Według Łukasza Szumowskiego "ilość testów jak na etap, na którym jesteśmy, jest stosunkowo dobra". - Tych testów oczywiście przybywa i będzie przybywało - dodał polityk.